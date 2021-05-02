"Никто не должен быть обделен вниманием искусства": кинокритик об оскароносном фильме "про бомжей"
Главный оскароносец этого года — ”Земля кочевников” Клои Чжао, фильм о доведённой до абсолюта идее дауншифтинга, фильм о добровольном отрицании благ цивилизации, о добровольном отказе от жизни в структуре общества консьюмеризма.
Героиня Фрэнсис Макдорманд (и тут, если подумать, тоже не может быть никаких претензий к членам Американской Киноакадемии, Макдорманд играет убедительно и без лишней рисовки, ничуть не слабее, чем, например, в ”Трёх биллбордах на окраине Эббинга, Миссури” и даже (хотя и очень по-другому), чем в ”Фарго”), используя довольно часто произносимые нами всеми в быту слова ”бросает всё” и уезжает в никуда, жить в трейлере и тусоваться с другими такими же кочевниками, как они сами себя называют. Это, чтобы было понятно, как бомжи, только, конечно, не бомжи. Люди эти вполне следят за собой, вовсе не обязательно пьют или употребляют иные вещества, расширяющие сознания (хотя и не отрицают их), они, в общем, обычные люди с обычными разными жизнями. Которых отличает от нас с вами, скучных обывателей, только одно. Они не могут — в силу психологических особенностей, а может, заболевания, долго сидеть на одном месте. слезть с этой иглы, как показывает пример одного из персонажей, можно, но тогда ты как будто необратимо что-то теряешь. Они не могут иметь свой дом. В какой-то части тела у них сидит некий зудящий механизм, который приступает к работе, как только проходит какой-то критический период времени их пребывания в состоянии оседлости. Они перемещаются — чаще всего в своих трейлерах — от штата к штату, находя сезонные заработки и двигаясь к одним им известным мечтам, у каждого разным. И это не потому, что они финансово не могут себе позволить постоянную работу, дом/квартиру и так далее (трейлеры, подозреваю, стоят недёшево), это их принципиальная позиция.
Фильм, по всей видимости, правдив и жизнен как никогда, потому что наряду с Макдорманд и ещё одним профессиональным актёром, остальные роли исполнили любители, как раз эти самые номады сыграли сами себя. Это, видимо, довольно большой пласт американской жизни, они, как любое сообщество, устраивают свои съезды, с курсами, обучающими тому, какое ведро лучше подходит для дефекации внутри трейлера и как это правильно делать. У них завязываются дружеские отношения, романы и разного рода коллаборации, завязываются быстро, потому что времени у них не так много, и так же быстро распадаются, потому что впереди ещё целый гигантский мир, и оставить его непосмотренным было бы преступлением.
Думаю, что именно за это ”Земле кочевников” и дали Оскара — за включение этого нового пласта людей в культурный контекст. Это в духе нынешних антидискриминационных времён, в духе новой этики. Никто не должен быть обделён вниманием искусства, никто не остаётся вне.
К тому же есть в этом фильме какой-то неуловимый налёт эпичности, какой-то монументальный размах. Как будто Чжао, вместе с своими персонажами, показывает нам — счастье — оно может быть самым разным. Для счастья не нужно денег и даже не нужно этой всей нашей самореализации, ощущения полезности людям и что там у кого ещё. Счастье может быть просто в пути, в обретении новых для себя территорий, в свободе передвижения, которую у человека может отнять только смерть. Свобода передвижения и свобода гадить в пластмассовое ведро — две важные свободы, о которых говорит этот необычный фильм.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.