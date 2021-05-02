"Никто не должен быть обделен вниманием искусства": кинокритик об оскароносном фильме "про бомжей"

Героиня Фрэнсис Макдорманд (и тут, если подумать, тоже не может быть никаких претензий к членам Американской Киноакадемии, Макдорманд играет убедительно и без лишней рисовки, ничуть не слабее, чем, например, в ”Трёх биллбордах на окраине Эббинга, Миссури” и даже (хотя и очень по-другому), чем в ”Фарго”), используя довольно часто произносимые нами всеми в быту слова ”бросает всё” и уезжает в никуда, жить в трейлере и тусоваться с другими такими же кочевниками, как они сами себя называют. Это, чтобы было понятно, как бомжи, только, конечно, не бомжи. Люди эти вполне следят за собой, вовсе не обязательно пьют или употребляют иные вещества, расширяющие сознания (хотя и не отрицают их), они, в общем, обычные люди с обычными разными жизнями. Которых отличает от нас с вами, скучных обывателей, только одно. Они не могут — в силу психологических особенностей, а может, заболевания, долго сидеть на одном месте. слезть с этой иглы, как показывает пример одного из персонажей, можно, но тогда ты как будто необратимо что-то теряешь. Они не могут иметь свой дом. В какой-то части тела у них сидит некий зудящий механизм, который приступает к работе, как только проходит какой-то критический период времени их пребывания в состоянии оседлости. Они перемещаются — чаще всего в своих трейлерах — от штата к штату, находя сезонные заработки и двигаясь к одним им известным мечтам, у каждого разным. И это не потому, что они финансово не могут себе позволить постоянную работу, дом/квартиру и так далее (трейлеры, подозреваю, стоят недёшево), это их принципиальная позиция.