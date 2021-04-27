Байден признал геноцид армян, а МИД Эстонии делать этого не планирует

Гендиректор отдела связей с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик подчеркнула, что Эстония неоднократно осуждала трагические события, произошедшие с армянским народом на территории Османской империи в 1915 году. "Несомненно, это одна из крупнейших трагедий 20-го века и крайне чувствительный вопрос", — добавила она.

Однако МИД Эстонии не планирует следовать примеру Джо Байдена и признавать произошедшее геноцидом.

При этом глава комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон назвал эти события геноцидом. "Преступления против человечности не исчезают со временем. Эстония знает это лучше, чем некоторые другие государства-члены ООН", — сказал он.

Михкельсон добавил, что эстонский народ понимает боль армянского народа, так как по сей день также происходит оправдание преступлений, совершенных против них.

"Убийство сотен тысяч людей сложно назвать чем-то иным, кроме как геноцидом", — сказал политик.

106 лет назад, 24 апреля 1915 года Османская империя начала систематически убивать армянское население. Согласно данным, в ходе геноцида погибли около миллиона человек.