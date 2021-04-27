Кылварт просит Каллас смягчить ограничения на день раньше ради православной Пасхи

Кылварт отметил, что с 3 мая в Эстонии будут разрешены собрания и богослужения на свежем воздухе с участием до 150 человек. По мнению мэра, срок вступления в силу послаблений можно было бы передвинуть на 2 мая, чтобы православные жители Эстонии смогли отметить Пасху.

”Этот праздник для православных — как и для всех христиан — несет в себе надежду и радость. Чуть менее 30% жителей Эстонии считают себя верующими, 16% жителей Эстонии относят себя к православным”, — написал Кылварт Каллас.

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