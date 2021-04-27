Департамент здоровья: за сутки прибавилось 459 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 256 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 205 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 62, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Вильяндимаа — 20 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. На Сааремаа прибавилось пять, в Ляэнемаа и Пылвамаа — по четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вырумаа — по два новых случая заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 433,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,8%.

За сутки в больницах открыли 43 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 390 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 296 человек (75%).

За сутки ввели 3 236 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 313 156 людям, из которых 101 625 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 60%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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