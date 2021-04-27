Департамент здоровья: за сутки прибавилось 459 случаев заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 256 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 205 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 62, в Тартумаа — 33, в Пярнумаа — 28, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Вильяндимаа — 20 и в Рапламаа — 13 новых положительных тестов. На Сааремаа прибавилось пять, в Ляэнемаа и Пылвамаа — по четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вырумаа — по два новых случая заражения. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 433,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,8%.

По состоянию на утро 27 апреля в больницах находится 390 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 57 пациентов, из которых на управляемом дыхании 42 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 43. Домой выписали 34 человека, 23 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 296 человек (75%).

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 78-летний мужчина, 79-летняя женщина и 82-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 148 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 918 историй болезни COVID-19 с 6 661 пациентом.

По состоянию на 27 апреля выздоровело 108 968 человек. Из них история болезни 71 490 человек (65,6%) завершена, у 37 478 человек (34,4%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.