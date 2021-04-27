Эстонец вместо британца. Контавейт неожиданно сменила тренера

Контавейт тренировалась под руководством Сирса три года. О причинах расставания теннисистка не сообщила, но о британском специалисте она отозвалась в восторженных тонах.

Теплые слова благодарности

"Чувствую, что пора двигаться дальше. Я очень благодарна Найджелу за это время. Моя игра за последние три года сильно развивалась, стала лучше и стабильнее. Найджел был очень хороший тренер. Буду вспоминать это время только позитивно", - так сообщила о расставании с тренером Контавейт.

Слова первой ракетки Эстонии дали немало пищи для размышлений любителям тенниса. Кто был инициатором прекращения сотрудничества, не совсем понятно. Под руководством британского специалиста Контавейт прогрессировала и одержала немало красивых побед. Одно время Анетт занимала 14-е место в мировом рейтинге.

Новый тренер уже в Мадриде

Сам Сирс о причинах расставания также предпочел не распространяться, что наводит на некоторые мысли: либо он получил хорошее в финансовом плане предложение от топ-теннисистки, либо у Контавейт возникли проблемы с бюджетом: не секрет, что в коронавирусную эпоху количество турниров сократилось, а призовые на них, за исключением турниров "Большого шлема", уменьшились.

"У нас было хорошее сотрудничество с Анетт. Она многого добилась за этот период, но как тренер я хотел большего. Считаю, что у Анетт есть потенциал, чтобы пробиться в десятку лучших теннисисток мира. Желаю ей всего наилучшего!" - сказал Сирс.

Первый турнир под руководством Сууртала сильнейшая эстонская теннисистка начинает на этой неделе в Мадриде. Там же выступает в квалификации и ветеран эстонского тенниса Кайа Канепи.