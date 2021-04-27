Осужденный за работу на ГРУ Илья Тихановский досрочно вышел на свободу

Если в марте Тартуский уездный суд отказал Тихановскому в УДО, то в апреле Тартуский окружной суд вынес новое решение, удовлетворив апелляционную жалобу адвоката осужденного Меэлиса Массою, сообщает RusERR.

Находясь в тюрьме, Илья Тихановский решил получить высшее образование, начав изучать киберфизические системы в Тартуском колледже ТТУ. Рассматривая вопрос об УДО, уездный суд усмотрел в выбранной Тихановским специальности дополнительные риски, посчитав, что люди с такими знаниями могут представлять собой интерес для иностранных спецслужб.

Однако в апелляционной жалобе Тихановский и его адвокат отметили, что обычно получение заключенным высшего образования считается положительным фактором, и ни тюрьма, ни прокуратура, ни Полиция безопасности не видели рисков в выборе осужденным специальности.

На суде Илья Тихановский также заявил, что он сделал выводы из своих прежних поступков и научился говорить "нет".

Гражданин Эстонии Илья Тихановской был задержан 10 декабря 2017 года по подозрению в создании или поддержании связей с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью госизмены.

Согласно подозрению, Тихановский работал на ГРУ и должен был заниматься сбором информации о госканцелярии и других важных государственных объектах, а также исполнять иные задания. В ежегоднике отмечается, что направленная против Эстонии разведывательная деятельность ГРУ в последние годы стала более интенсивной.

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