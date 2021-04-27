Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 становится все более интенсивной

"Пандемия COVID-19 становится все более интенсивной в мире. Число случаев заболевания растет девятую неделю подряд, а число смертей — шестую неделю подряд", — сказал он.

За последнюю неделю было зарегистрировано почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии, отметил глава ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор, "в нескольких регионах" отмечено "небольшое снижение случаев заражения и смертности", однако при этом "во многих странах все еще наблюдается интенсивная передача COVID-19". В частности, отметил он, тяжелая ситуация сложилась в Индии.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ провела перегруппировку более 2,6 тыс. своих сотрудников в мире, направив их на "оказание поддержки на местах" в проведении эпидемиологического наблюдения, технического консультирования и работы в сфере вакцинации. "Никогда еще ценность вакцинации не была столь зрима", — констатировал глава организации.