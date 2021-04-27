27.04.2021, 23:55
ВИДЕО: "Реал" и "Челси" обменялись мячами в полуфинале Лиги чемпионов
REUTERS
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов футболисты испанского "Реала" с ыграли вничью на своем поле с английским "Челси" - 1:1 (1:1)
Гости первыми открыли счет на 14-й минуте - отличился американец Кристиан Пулишич. Еще через четверть часа лидер атак "Реала" Карим Бензема восстановил равновесие. Ответный матч состоится на следующей неделе.
Последний раз "Реал" играл в полуфинале Лиги чемпионов в 2018 году, тогда как "Челси" пробился в квартет сильнейших клубов Европы впервые с 2014 года.
В другой полуфинальной паре Лиги чемпионов будут выяснять отношения французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".