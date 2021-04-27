СЕГОДНЯ: Полуфинал Лиги чемпионов: "Реал" против "Челси"

Последний раз "Реал" играл в полуфинале Лиги чемпионов в 2018 году, тогда как "Челси" пробился в квартет сильнейших клубов Европы впервые с 2014 года.

Как и на предыдущей стадии Лиги чемпионов, у "Реала" по-прежнему отсутствуют центральный защитник Серхио Рамос, а полузащитник Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. У "Челси" кадровых проблем нет.

В другой полуфинальной паре Лиги чемпионов будут выяснять отношения французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".