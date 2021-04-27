Футбол
27.04.2021, 08:15

СЕГОДНЯ: Полуфинал Лиги чемпионов: "Реал" против "Челси"

 
Chelsea
Chelsea
REUTERS
Программу полуфинальной стадии Лиги чемпионов открывает поединок в Мадриде, где футболисты испанского "Реала" принимают английский "Челси" (начало в 22:00).

Последний раз "Реал" играл в полуфинале Лиги чемпионов в 2018 году, тогда как "Челси" пробился в квартет сильнейших клубов Европы впервые с 2014 года.

Как и на предыдущей стадии Лиги чемпионов, у "Реала" по-прежнему отсутствуют центральный защитник Серхио Рамос, а полузащитник Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. У "Челси" кадровых проблем нет.

В другой полуфинальной паре Лиги чемпионов будут выяснять отношения французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

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