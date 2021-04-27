27.04.2021, 07:32
Торговый центр T1 ждет банкротство(8)
Foto: Kristjan Järv
Государственный суд решил не брать в производство кассационную жалобу фирмы Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, в связи с чем вступило в силу судебное решение о завершении производства по санации, то есть торговый центр станет банкротом.
Без производства по санации TMK не может выполнять свои обязательства и становится постоянно неплатежеспособным, пишет RusERR. Ранее в отношении TMK было представлено заявление о банкротстве от фирмы Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l.
TMK планирует продолжать свою ежедневную экономическую деятельность до назначения временного банкротного управляющего. Затем судьбу торгового центра будут решать банкротный управляющий и кредиторы.
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