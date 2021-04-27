Новости Эстонии
27.04.2021, 07:26

Керсти Кальюлайд: надеюсь, что и другие страны вышлют российский дипломатов

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Foto: Ilmar Saabas
Президент Керсти Кальюлайд надеется, что и другие страны Западной Европы в знак солидарности с Чехией вышлют российских дипломатов.

Кальюлайд сказала в передаче Välisilm", что в ряде случаев страны Балтии являются первыми, кто предпринимает карательные шаги. И сейчас, по ее словам, другие государства могли бы последовать нашему примеру.

”Именно потому, что на самом деле нападки России против отдельных стран Европы и НАТО совсем не редки. У всех нас имеется свой инцидент, будь то киберинцидент или химический инцидента. Теперь свой инцидент есть у чехов. Их [инцидентов] очень много, и пришло время четко обозначить, что мы видим связь между всеми ними. Что мы видим здесь попытку России столкнуть нас друг с другом, разобщить, показать, что они могут, показать, что мы не в силах сделать что-то большее, чем в очередной раз сильно возмутиться”, — передает слова президента ERR.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Россия ответит "быстро и соразмерно".

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