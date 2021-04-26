The Insider и Bellingcat: офицеры ГРУ устроили атаку на склад с боеприпасами в Чехии из-за их поставок в Украину

Компания Гебрева EMCO с декабря 2014 года по февраль 2015 года экспортировала боеприпасы на Украину, эти поставки, как сообщают The Insider и Bellingcat со ссылкой на источники, сыграли ”решающую роль в повышении обороноспособности Украины во время российского вторжения”. При этом, по данным расследователей, оружие со склада во Врбетице не планировалось отправлять в Украину. В войсковой части 29155 ГРУ, по мнению журналистов, об этом могли не знать, однако ”оружие на чешском складе вполне могло подойти для ВСУ Украины”.

Расследователи также предполагают, что офицеры ГРУ могли планировать взрыв на складе в Болгарии, куда должны были доставить боеприпасы из Врбетице, но такой план мог сорваться из-за того, что сотрудники склада случайно спровоцировали первый взрыв преждевременно — 16 октября 2014 года.

После взрыва на складе, по данным расследователей, две группы офицеров ГРУ начали операцию в Болгарии, нацеленную на самого Гебрева. В них входили Денис Сергеев, Егор Гордиенко, Сергей Лютенков, Николай Ежов и Иван Терентьев. Журналисты выяснили, что сотрудники ГРУ останавливались в отеле с видом на офис компании EMCO. Кроме того, о важности операции, по версии The Insider и Bellingcat, свидетельствует то, что в Болгарию летал полковник Иван Терентьев — заместитель генерала Аверьянова, который, как утверждают журналисты, руководил операцией.

Bellingcat также сообщает, что как минимум четыре участника операции в период с ноября 2014 года по май 2015 года бесплатно получили квартиры в Москве. Гордиенко и Терентьев также к маю 2015 года были награждены рядом медалей, в том числе орденом Мужества, сообщают расследователи.

Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. Против него могли использовать нервно-паралитическое вещество. Какое именно — неизвестно, осенью прошлого года сообщалось, что образцы крови Гебрева пропали из финской лаборатории. По версии Bellingcat, вещество мог доставить в Болгарию полковник ГРУ Алексей Капинос под дипломатическим прикрытием.