Нарвские врачи считают нереальным план вакцинировать к осени в Ида-Вирумаа 70% пожилого населения

Лишь только 20% нарвитян в возрасте 80+ согласились на получение прививки, а в целом по уезду эта доля составляет 26%. По мнению семейных врачей, в основном люди боятся вакцинироваться, а также есть и те, кто ждут российскую вакцину Спутник.

После отказа от вакцинации семейные врачи делают еще несколько попыток с целью переубедить пациента, но как правило, это бессмысленное занятие. Врачи полагают, что необходимо улучшить информирование русскоязычного населения, либо подключить психологов.

Что касается планов правительства по вакцинированию 70% пожилого населения к осени этого года, нарвские семейные врачи считают, что на данный момент, это нереальный план в Ида-Вирумаа, учитывая нынешнюю ситуацию.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.