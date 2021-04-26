В Турции вводят полный локдаун

”Сегодня мы оценили последние события, касающиеся эпидемии, на заседании кабинета министров. Для того, чтобы после Рамадана ситуация улучшилась, цифры по заболеваемости должны уменьшиться намного ниже. Мы должны сократить суточный прирост числа заразившихся до менее 5 тыс.”, — цитирует слова Эрдогана Hurriyet.

В Турции в этот период:

- устанавливается ограничение на междугородние поездки,

- приостанавливается очное обучение в школах,

- заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%,

- закрывается большая часть учреждений.

Ограничения вступают в силу с с 19:00 в четверг, 29 апреля и заканчиваются в 05:00 в понедельник, 17 мая.

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