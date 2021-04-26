Новости Эстонии
26.04.2021, 20:07

Ирья Лутсар: во вторник примем важное решение по AstraZeneca

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Мари Ээсмаа
Irja Lutsar
Irja Lutsar
Foto: Argo Ingver
Во вторник состоится заседание экспертной комиссии по иммунопрофилактике, чтобы обсудить, снижать ли минимальное возрастное ограничение для тех, кому вводится вакцина AstraZeneca. Сейчас ее вводят прежде всего людям возрастной категории 60 и старше. По словам профессора Тартуского университета Ирьи Лутсар, новые данные для принятия решения поступают постоянно.

Вирусолог в беседе с Delfi не стала строить предположений, какое решение примет комиссия, она лишь заверила, что решение будет обоснованно и принято, опираясь на данные как Европейского агентства лекарственных средств (EMA), так и данные по Эстонии.

По словам Лутсар, рекомендации по возрасту вакцинируемых препаратом AstraZeneca изменяются в связи с тем, что постоянно увеличивается объем данных по применению этой вакцины, появляются результаты новых исследований.

Последней от экспертной комиссии была рекомендация от 19 марта: предлагалось делать прививки препаратом AstraZeneca прежде всего лицам возрастной категории 60+.

Вирусолог отметила, что главное при вакцинации — не избежать побочных явлений, а защитить от тяжелой болезни. "Чем старше человек, тем тяжелее протекает болезнь",- отметила Лутсар.

Она еще раз сказала, что частота тромбов выше у молодых людей. Вероятность образования тромба после вакцины AstraZeneca у людей возраста 60 лет и старше — один случай на миллион.

Поэтому у людей возрастной категории 60+ нет причин опасаться этого препарата. Более того, вакцина очень эффективно защищает пожилых от тяжелого протекания болезни, подчеркнула профессор ТУ.

Лутсар обратилась с пожилым людям с просьбой пройти вакцинацию и отметила, что вакцинация людей в возрасте снижает заболеваемость и среди более молодых.

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