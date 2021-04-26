Ирья Лутсар: во вторник примем важное решение по AstraZeneca

Вирусолог в беседе с Delfi не стала строить предположений, какое решение примет комиссия, она лишь заверила, что решение будет обоснованно и принято, опираясь на данные как Европейского агентства лекарственных средств (EMA), так и данные по Эстонии.

По словам Лутсар, рекомендации по возрасту вакцинируемых препаратом AstraZeneca изменяются в связи с тем, что постоянно увеличивается объем данных по применению этой вакцины, появляются результаты новых исследований.

Последней от экспертной комиссии была рекомендация от 19 марта: предлагалось делать прививки препаратом AstraZeneca прежде всего лицам возрастной категории 60+.

Вирусолог отметила, что главное при вакцинации — не избежать побочных явлений, а защитить от тяжелой болезни. "Чем старше человек, тем тяжелее протекает болезнь",- отметила Лутсар.

Она еще раз сказала, что частота тромбов выше у молодых людей. Вероятность образования тромба после вакцины AstraZeneca у людей возраста 60 лет и старше — один случай на миллион.

Поэтому у людей возрастной категории 60+ нет причин опасаться этого препарата. Более того, вакцина очень эффективно защищает пожилых от тяжелого протекания болезни, подчеркнула профессор ТУ.

Лутсар обратилась с пожилым людям с просьбой пройти вакцинацию и отметила, что вакцинация людей в возрасте снижает заболеваемость и среди более молодых.

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