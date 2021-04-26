ФОТО | Строительство ласнамяэского бизнес-парка Priisle завершится в феврале. Смотрите, как он будет выглядеть!

Строительство бизнес-парка началось в 2014 году, и строительство последнего этапа, по словам застройщика, — логическое продолжение проекта. ”Видение бизнес-парка Priisle — создание качественного и функционального коммерческого пространства в самом большом районе Таллинна”, — сказал финансовый директор Restate Антон Круглов.

”Это месторасположение уже сейчас очень популярно. В качественном бизнес-пространстве представлены несколько десятков предприятий — от ресторана и спортивного зала до магазина дизайна интерьера и ветеринарной клиники. Это указывает на привлекательность бизнес-парка, а также и то, что клиенты нашли для себя район Прийсле”, — добавил Круглов.

Со строительством последнего здания добавятся более 3500 м2 арендных площадей. ”Мы хотим предложить предприятиям как можно более широкий выбор и удобную обстановку, поэтому предлагаемые площади разных размеров и разных концепций”, — сказал застройщик. ”Часть недвижимости предназначена для торговых площадей, однако мы создали возможность для предприятий арендовать помещения для производства или логистики, чтобы поддерживать синергию этого места”.

Бизнес-парк Priisle находится в развивающемся в плане логистики районе, в котором интенсивность движения и количество клиентов постоянно растут. Бизнес-парк будет окончательно готов в феврале 2022 года. Всего в нём будет 22 000 м2 офисных, торговых, сервисных и складских площадей.