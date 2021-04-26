Начинается виртуальная Ярмарка труда и карьеры: интересные профессии и новые идеи ждут вас!

На сайте toomess.ee опубликована информация около 150 работодателей со всей Эстонии и самые разные предложения о работе (от сферы обслуживания клиентов до производства). Люди смогут общаться с работодателями посредством контактов, прикрепленных у стенда. Кроме того, есть возможность участвовать в симуляциях собеседования, интернет-мастерских и карьерном консультировании.

В рамках ярмарки труда 27 апреля с 10 до 14 часов и 28 и 29 апреля состоится семинар по вопросам карьеры ”Как и куда дальше?” Прямую трансляцию семинара по вопросам карьеры можно смотреть без предварительной регистрации, а также задавать вопросы спикерам. Все выступления на семинаре по вопросам карьеры будут записываться и позднее их можно будет посмотреть на сайте ярмарки труда. Семинар по вопросам карьеры ведут Кярт Киннас, Урмас Вайно, Харальд Леписк и Ханнес Хермакюла.