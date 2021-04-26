Новости Эстонии
26.04.2021, 21:05

PERH призывает к осторожности: ситуация в ковид-реанимации критическая. Там умирают 40% пациентов

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Каролийна Васли
Foto: Tiit Blaat
Медики Северо-Эстонской региональной больницы встревожены ростом случаев безответственного поведения людей, вызванного чувством облегчения в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19.

Хотя число пациентов в обычном ковид-отделении снижается, ситуация в отделении интенсивной терапии критическая. Медики напоминают, что поездки за рубеж сопряжены с большим риском. Нельзя забывать о том, что по возвращении необходимо находиться в самоизоляции и следить за своим здоровьем.

"Места в ковид-реанимации заполнены на 100%, одно место есть в Ида-Таллиннской центральной больнице, возможности Пярнуской больницы ограничены из-за нехватки персонала", — говорит руководитель медицинского учреждения Пеэп Тальвинг.

"Самым молодым пациентом отделения интенсивной терапии сейчас является 29-летний. Самому молодому умершему было 37. В 40% случаев лечение в ковид-реанимации завершается смертельным исходом, среди людей в возрасте старше 60 лет смертность еще выше — умирают половина пациентов, находившихся на интенсивной терапии", — сообщил врач.

Профессор Тальвинг призывает всех к внимательности и осторожности: важно вакцинироваться при первой возможности, по-прежнему соблюдать дистанцию, меры гигиены и использовать маски.

"Если мы на фоне снижения показателей заболеваемости растеряем внимательность, то будет велик риск третьей волны", — предупреждает Тальвинг.

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