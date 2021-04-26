Нас ждут 10-километровые пробки из грузовиков? С 16 мая нельзя забронировать очередь для пересечения эстонско-российской границы

Председатель совета Transservis-N Владимир Бутузов говорит, что владельцы системы инфосистемы GoSwift, через которую осуществляется бронирование очереди, предупредили МВД Эстонии о закрытии системы.

Как поясняет технический директор GoSwift Мариус Кутателадзе, это связано с тем, что истекает срок действия договор между МВД и GoSwift.

”Юридически заканчивается время действия договора, поэтому сейчас ставить в очередь машины при помощи системы бронирования нет смысла, если нет юридического обоснования, как это будет работать после 17 мая”, — говорит Кутателадзе.

При этом, по словам члена правления Transservis-N Андруса Тамма, к этому договору относится и обслуживание так называемых отстойников — зон ожидания.

Те условия, которые объявлены в тендере, по словам Бубузова, сейчас никого не устраивают. Как отмечает Тамм, условия конкурса были жесткие и фирма GoSwift приостановила бронирование очередей на границах.

”Транспорта нет. GoSwift собирали налоги в Нарве, Лухамаа и Койдула. Денег нет, а бесплатно они работать не хотят и не будут”, — говорит Бутузов.

”Мы-то больше боимся за Нарву. Если не будет регистрации грузовых машин и они не будут проходить через GoSwift, как это было ранее, то Нарву забьют очереди из грузовиков. Они не будут заходить ни в Силламяэ, ни в зону ожидания Transservis-N, а поедут сразу на границу — предупреждает Бутузов. Сейчас идут переговоры с МВД, потому что мы относимся к ним. И мы не должны допустить коллапса в Нарве”.

”Да, есть такая опасность. В районе 14-15 чисел могут возникнуть очереди из грузовиков”, — подтверждает Тамм.

Бутузов и Тамм говорят, что этот вопрос сейчас решается в МВД — в мае должен быть объявлен конкурс по поиску фирмы, которая будет осуществлять бронирование очереди для пересечения границ.

”Переговоры продолжаются, они были сегодня, будут и завтра. У всех сторон есть желание найти решение этого вопроса”, — говорит Тамм, который выражает надежду, что стороны договорятся и коллапса на границе не возникнет.