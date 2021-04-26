Волна мошенничеств нарастает: жительница Таллинна отдала мошенникам 50 000 евро. Другие последние случаи
22 апреля начато два уголовных делопроизводств по статье о мошенничестве.
42-летней женщине позвонили якобы с биржи, предложили прибыльно торговать, попросили пароли от интернет-банка. Женщина предоставила дистанционный доступ к своему компьютеру при помощи программы. С ее счета сняли около 515 евро.
41-летняя женщина нашла в рекламу платформы toptrade.group, которая предлагала открыть инвестиционный счет. Для этого женщина оставила свои личные данные, с ней связались и по инструкции неизвестных лица были сделаны со счета женщины переводы в сумме 12 500 евро. Ей показали анимацию, что сумма выросла до 45 тысяч евро и женщина выразила желание снять эти деньги. На это ей сообщили, что надо заплатить еще 37 366,34 евро. Общий ущерб составил более 50 000 евро.
23 апреля были начаты следующие делопроизводства:
В 2018 году 70-летняя женщина инвестировала 250 евро в фирму PTBank, где ей пообещали хорошие проценты прибыли, но денег она не получила. В апреле этого года женщина решила обратиться в фирмы Avers, которые якобы помогают вернуть деньги. Общение шло по Скайпу, с женщиной по-русски общался мужчина, сказавших, что решил ее проблему, но попросил зайти пострадавшую в интернет-банк и ввести свои пин-коды. Позже выяснилось, что со счета пропало 6890 евро.
37-летнему мужчине позвонили из банка, что кто-то хочет снять с его счета 100 евро и для блокировки перевода попросили ПИН-коды. Со счета сняли 2749 евро.
31-летней женщине позвонили с таким же предлогом "из банка", спросили личные данные, данные кредитной карты и попросили подтверждения через Smart-ID. Все это делалось под предлогом "установки дополнительной защиты", из-за чего ее банковский счет будет заблокирован на 24 часа. Когда женщина поняла, что это мошенничество, со счета уже пропало 4600 евро.
Мошенничество в Харьюмаа:
23 апреля 38-летняя женщина увидела в Facebook пост от имени Bitcoin Revolution на тему "надежной возможности инвестировать" с соответствующей ссылкой. Женщина зарегистрировалась на платформе fastrading.com и сделала взнос 209,88 евро. После этого она поняла, что это мошенники и заблокировала свою банковскую карту. Женщине после этого неоднократно звонили с разных номеров, но она на них не ответила, поэтому ущерб ограничился первым взносом.
Мошенничество в Силламяэ:
23 апреля начали уголовное делопроизводство о мошенничестве, когда 54-летней женщине из Силламяэ позвонил "работник банка" и попросил пароли Smart-ID для "восстановления безопасности счета". Мошенник снял со счета 3575 евро.
Мошенничество в Тарту:
Жительнице Тарту позвонили "из банка" и сообщили, что на счету происходят странные сделки и попросили ввести пароли Smart-ID, чтобы остановить эти сделки. Со счета пропало 14 000 евро.
Комментарий веб-констебля Яны Фроловой:
"Мошенники под видом банковских работников атакуют наших жителей ежедневно и несмотря на то, что люди хорошо знают о такой схеме, преступникам удается выманить у жертв данные, а этим и деньги. Были случаи, когда жертвы, получaя такой звонок, говорят звонящему, что знают о таком обмане, на что мошенники отвечают, что мошенники, конечно, есть, но они точно из банка. В результате люди теряли свои деньги.
Наш совет прост — не надо вести никаких бесед. Чем дольше разговор, тем больше вероятность, что преступники убедят жертву сообщить данные, ввести ПИН-коды, а когда человек одумается, деньги уже ушли. Пожaлуйста, не бойтесь таких звонков и просто прервите разговор. О всех таких звонках просим сообщать полиции".