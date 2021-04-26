Волна мошенничеств нарастает: жительница Таллинна отдала мошенникам 50 000 евро. Другие последние случаи

22 апреля начато два уголовных делопроизводств по статье о мошенничестве.

42-летней женщине позвонили якобы с биржи, предложили прибыльно торговать, попросили пароли от интернет-банка. Женщина предоставила дистанционный доступ к своему компьютеру при помощи программы. С ее счета сняли около 515 евро.

41-летняя женщина нашла в рекламу платформы toptrade.group, которая предлагала открыть инвестиционный счет. Для этого женщина оставила свои личные данные, с ней связались и по инструкции неизвестных лица были сделаны со счета женщины переводы в сумме 12 500 евро. Ей показали анимацию, что сумма выросла до 45 тысяч евро и женщина выразила желание снять эти деньги. На это ей сообщили, что надо заплатить еще 37 366,34 евро. Общий ущерб составил более 50 000 евро.

23 апреля были начаты следующие делопроизводства:

В 2018 году 70-летняя женщина инвестировала 250 евро в фирму PTBank, где ей пообещали хорошие проценты прибыли, но денег она не получила. В апреле этого года женщина решила обратиться в фирмы Avers, которые якобы помогают вернуть деньги. Общение шло по Скайпу, с женщиной по-русски общался мужчина, сказавших, что решил ее проблему, но попросил зайти пострадавшую в интернет-банк и ввести свои пин-коды. Позже выяснилось, что со счета пропало 6890 евро.

37-летнему мужчине позвонили из банка, что кто-то хочет снять с его счета 100 евро и для блокировки перевода попросили ПИН-коды. Со счета сняли 2749 евро.

31-летней женщине позвонили с таким же предлогом "из банка", спросили личные данные, данные кредитной карты и попросили подтверждения через Smart-ID. Все это делалось под предлогом "установки дополнительной защиты", из-за чего ее банковский счет будет заблокирован на 24 часа. Когда женщина поняла, что это мошенничество, со счета уже пропало 4600 евро.

Мошенничество в Харьюмаа: