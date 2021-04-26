ВИДЕО | Руководитель рабочей группы по вакцинации: 50-летние в начале мая прививку еще не получат
- Начиная с мая возможность для вакцинации должна быть предоставлена всем желающим. Начнут с возрастной группы 50+. Означает ли это, что начиная с субботы все жители в возрасте 50 и старше смогут записаться на вакцинацию?
- Мы внимательно следим за поставками вакцин. Будет ли это возрастная группа 50+ или 60+ — это мы постараемся выяснить в ближайшие дни и информируем об этом население.
Вероятность того, что это будет группа 60+ довольно велика. По людям группы 50+ ситуация проясниться в ближайшие дни или недели. Скорее всего, 1 мая, в субботу, это маловероятно, но в ближайшие дни — это точно.
- Есть ли возможность каждые две недели снижать возраст подлежащих вакцинации на 10 лет?
- Здесь различные возможности. Опять-таки: всё зависит от поставок вакцин. В предстоящие недели мы должны прибывающими вакцинами дать людям второй компонент, а оставшееся сможем направлять на то, чтобы сделать первую дозу. Если будет возможность расширить возрастные группы, мы, разумеется, это сделаем.
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