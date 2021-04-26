Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

"Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок в срок", — заявил он.

"Для нас очень важно, чтобы были быстрые поставки значительного количества доз, которые имеют право получить граждане ЕС по контракту на предзаказ вакцины, поэтому Еврокомиссия подала этот иск от своего имени и от имени 27 стран ЕС", — сказал он.

В первом квартале AstraZeneca поставила в ЕС менее 40 млн доз препарата вместо законтрактованных 120 млн. Ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации из-за недопоставки вакцин.

Контракт на предзаказ 400 млн доз вакцины для государств Евросоюза был заключен Еврокомиссией с AstraZeneca в августе прошлого года, задолго до того, как шведско-британская компания завершила разработку вакцины. После своего появления препарат был по ускоренной процедуре сертифицирован Европейским агентством лекарственных препаратов.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca, а также разработка компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson, приостановившей поставки своей вакцины из-за риска тромбозов. В сообществе заявляют, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля, несмотря на проблемы с получением препаратов от нескольких производителей.