Почему в Эстонии запрещено двойное гражданство? Всё из-за базовых ценностей разных стран. Объясняет Министерство внутренних дел

Уроженец Сирии Мохаммед Дибоут хотел бы претендовать на эстонское гражданство, но для этого нужно отказаться от сирийского паспорта, а по тамошним законам это невозможно. Более подробно о ситуации - ЗДЕСЬ.

По словам Рут Аннус, каждая страна имеет право формировать свою собственную политику в отношении гражданства, и другие страны в это не вмешиваются. У каждого государства есть право решать, на каких условиях оно выдаёт гражданство и на каких условиях человека можно гражданства лишить.

Иметь двойное гражданство в Эстонии не разрешено, в этом позиция страны является неизменной. Как и другие страны, Эстония формирует свою политику в отношении гражданства независимо, не опираясь на политику других стран.

”Гражданство предполагает лояльность к своей стране, и в случае, если страны имеют разные базовые ценности, неизбежно, что человек будет пользоваться правами гражданина одной страны на основе базовых ценностей гражданина другой страны. У людей может быть одно мировоззрение, а не разное для каждой страны. Это причина, почему гражданин Эстонии не может быть в то же время гражданином другой страны”, — говорит Аннус.

Она отмечает, что если человек является гражданином страны, где условия лишения гражданства очень сложные или гражданства нельзя лишиться вообще, то Эстония в это не вмешивается, так как эта страна имеет существенное право решать, следует ли вообще освобождать человека от гражданства и на каких условиях.

И в случае, если человека не лишают гражданства его страны вне зависимости от причин, решение о получении эстонского гражданства не может вступить в силу. Однако человек может продолжить жить в Эстонии на основании вида на жительство, ведь для того, чтобы быть частью общества, необязательно быть гражданином Эстонии.

”Постоянный вид на жительство является бессрочным, и люди могут жить на этом основании в Эстонии столько, сколько захотят”, — подчёркивает она.

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