Один из фигурантов дела о трагической аварии на Лаагна теэ останется до приговора суда на свободе

Завершение рассмотрения по существу уголовного дела запланировано на вторник. В этот день в Харьюском уездном суде пройдут прения, на которых окружной прокурор Диана Хелила озвучит, какое наказание она потребует для обвиняемых — Вячеслава Калашникова и Исы Халилова.

Заслушав всех участников процесса, судья скажет, когда будет оглашен приговор.

Один из обвиняемых — 20-летний Иса Халилов — признал свою вину частично, т.е. в том, что он ехал с превышением максимальной разрешенной скорости.

29-летний Вячеслав Калашников свою вину не признал, хотя и отметил, что он действительно превысил максимальную разрешенную скорость.

Оба обвиняемых не согласны с тем, что именно их действия стали причиной ДТП.

Напомним, что вечером 20 июня 2020 года Иса Халилов и Вячеслав Калашников устроили гонки на Лаагна теэ. BMW Халилова врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.

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