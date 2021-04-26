Зеленский заявил, что встреча с Путиным состоится

"Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", — сказал он, выступая в понедельник перед журналистами. Зеленский также добавил, что ему "важна суть встречи, а где именно она будет — это детали".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь сообщил ТАСС, что деталей готовящейся встречи пока нет.

Зеленский также заявил, что на встрече с Путиным готов обсудить положение русскоязычных граждан и церкви на Украине. "Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема", — сказал он и отметил, что не считает, что на Украине ущемляются права русскоязычных граждан и прихожан Русской православной церкви.

22 апреля Путин, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что, "если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями ЛНР и ДНР". Именно с этого, по мнению российского лидера, надо начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений". В качестве шагов украинского руководства, подрывающих эти отношения, российский президент назвал нарушение прав русскоязычного населения, а также попытки подорвать единство православной церкви на Украине.

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак, рассуждая о месте проведения встречи, заявил, что считает некорректным приглашать Путина в Киев.