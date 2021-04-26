Рейд на границе: были выявлены пьяный водитель и водитель без прав, четверых украинцев выслали из страны

В ходе рейда был выявлен один употреблявший алкоголь водитель и один водитель без прав, а также четверо украинцев, чья временная работы не была зарегистрирована в Эстонии соответствующим образом. Украинцев отправили обратно в Латвию.

Еще были выявлены трое человек, которые не находились в самоизоляции, хотя были обязаны это делать. Информацию о них передали Департаменту здоровья.

53 человека не заполнили анкету для пересечения границы, с помощью которой Департамент здоровья может следить за распространением вируса и выяснять происхождение новых штаммов. Анкету можно распечатать на сайте kriis.ee или же заполнить ее онлайн на сайте iseteenindus.terviseamet.ee. Анкету не должны заполнять переболевшие коронавирусом и вакцинированные люди, имеющие на руках подтверждение этого.