26.04.2021, 15:52
Гражданин Сирии незаконно проник в Эстонию с территории России(11)
Foto: Argo Ingver
В конце прошлой недели пограничники задержали гражданина Сирии, который незаконно перешел эстонско-российскую границу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Утром 23 апреля полиция обнаружила в волости Сетомаа (Выруский уезд) вблизи временной контрольной линии с Россией мужчину, который двигался внутрь территории Эстонии.
Пограничники задержали мужчину для проверки. Задержанным оказался 31-летний гражданин Сирийской Арабской Республики, который признался, что пришел в Эстонию с территории России, то есть незаконно пересек границу.
По факту правонарушения было возбуждено производство.