Профессор Меритс: если мы не закроем границы, индийский штамм точно доберется до Эстонии

Он отметил, что индийский штамм коронавируса не новый, впервые он был обнаружен в начале октября прошлого года. По словам Меритса, он видел только одно исследование, в котором рассматривался данный штамм, и согласно этому исследованию, как минимум произведенные в Индии вакцины справляются с ним так же хорошо, как с британским штаммом. ”Таким образом, с точки зрения эффективности вакцины это единственное исследование, которое я видел, и из него не следует, что мы имеем дело с чем-то очень проблемным”.

По словам профессора, проблема кроется не в самом штамме, а в том, что если штамм заражает миллионы людей в день, то создаются благоприятные условия для новых неблагополучных вариантов. ”Ситуация действительно очень проблемная”, — отметил он и сказал, что это штамм обязательно дойдет и до Эстонии.

”Любой штамм, который возник семь месяцев назад и обошел много стран, рано или поздно дойдет и до Эстонии, если границы полностью не закроют. Возникнут ли у нас проблемы? Если мы будем следовать требованиям по предотвращению распространения вируса или вакцинируемся против этого вируса, то, скорее всего, серьезных проблем это не вызовет”, — предположил профессор.

”Я считаю, что туристические поездки в Индию сейчас — плохая идея именно из-за очень сильного распространения вируса, которое они сами даже не в состоянии достаточно эффективно задокументировать, так что миллион новых случаев заражения в день могут принести к возникновению какого-то нового варианта, свойства которого предугадать невозможно”, — добавил Меритс.

Ученый считает маловероятным появление штамма, который не будет поддаваться ни одной из вакцин.