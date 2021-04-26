Хотите разбогатеть с помощью приложения? Три совета разработчикам, которые помогут достичь успеха
”В 2020 году пользователи по всему миру скачали различные мобильные приложения более 218 миллиардов раз. В среднем в одном мобильном устройстве установлено 80 приложений, однако лишь 9 из них используются ежедневно. На столь насыщенном рынке разработчикам достаточно сложно выделить и найти клиентов, однако вероятность успеха приложения можно увеличить с помощью правильного планирования своих действий”, — сказал менеджер по коммерческому развитию Huawei Mobile Service Виталий Донской.
1. Найдите идею, способную удовлетворить какую-либо потребность.
Следует помнить, что, как и в других сферах, в случае мобильных приложений перед получением прибыли придется инвестировать много времени, энергии, а также творческих и денежных ресурсов. Самым главным условием успеха является нахождение правильной исходной идеи. Чаще всего успеха достигают те приложения, которые соответствуют потребностям потребителей, то есть они позволяют потребителю решить какую-либо проблему или просто развлечься. К примеру, во время глобальной пандемии в официальном магазине приложений Huawei AppGallery значительно увеличилось количество именно развлекательных приложений, что можно объяснить желанием людей сбежать от реальности во время нахождения на карантине.
2. Знайте рынок и потребителя
После нахождения хорошей идеи стоит выполнить более тщательный анализ рынка, чтобы убедиться, что мнения и факты относительно конкретного рынка совпадают. Возможно, какое-либо схожее решение уже имеется, а может быть, потребителям оно просто не нужно. Взглянув на очень популярные в Эстонии хакатоны, можно увидеть, что зачастую молодые люди приходят на них с идеями, которые на самом деле уже были где-то реализованы. В таком случае нужно очень тщательно продумать, в чем именно заключается преимущество или дополнительная ценность идеи, из-за которой стоит заняться разработкой такого приложения. Важно продумать и коммерческую сторону — на чем существует высокая вероятность заработать прибыль, и готовы ли потребители платить за такое приложение. Для планирования платы может существовать несколько моделей. В AppGallery доступно множество приложений, которые в части своей основной функции являются бесплатными, однако за дополнительные возможности уже придется заплатить. Такая модель пользуется большой популярностью во всем мире.
3. Отличайтесь и наращивайте известность
Работа ни в коем случае не ограничивается только лишь созданием приложения — скорее, это еще только начало. После создания будет необходимо нарастить известность вашего приложения на очень высококонкурентном рынке. Сделать это можно как с помощью оплаченной рекламы, так и посредством нахождения других умных возможностей для коммуникации. Реклама является дорогой и требует больших инвестиций, поэтому в случае только лишь стартующего приложения прежде всего стоит сконцентрироваться на других возможностях. Одна из таких наиболее дешевых возможностей — стимулировать своих клиентов самостоятельно хвалить и распространять услугу. Такой вид маркетинга, называемый сарафанным радио, является одним из наиболее эффективных.