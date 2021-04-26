Хотите разбогатеть с помощью приложения? Три совета разработчикам, которые помогут достичь успеха

”В 2020 году пользователи по всему миру скачали различные мобильные приложения более 218 миллиардов раз. В среднем в одном мобильном устройстве установлено 80 приложений, однако лишь 9 из них используются ежедневно. На столь насыщенном рынке разработчикам достаточно сложно выделить и найти клиентов, однако вероятность успеха приложения можно увеличить с помощью правильного планирования своих действий”, — сказал менеджер по коммерческому развитию Huawei Mobile Service Виталий Донской.

Следует помнить, что, как и в других сферах, в случае мобильных приложений перед получением прибыли придется инвестировать много времени, энергии, а также творческих и денежных ресурсов. Самым главным условием успеха является нахождение правильной исходной идеи. Чаще всего успеха достигают те приложения, которые соответствуют потребностям потребителей, то есть они позволяют потребителю решить какую-либо проблему или просто развлечься. К примеру, во время глобальной пандемии в официальном магазине приложений Huawei AppGallery значительно увеличилось количество именно развлекательных приложений, что можно объяснить желанием людей сбежать от реальности во время нахождения на карантине.

После нахождения хорошей идеи стоит выполнить более тщательный анализ рынка, чтобы убедиться, что мнения и факты относительно конкретного рынка совпадают. Возможно, какое-либо схожее решение уже имеется, а может быть, потребителям оно просто не нужно. Взглянув на очень популярные в Эстонии хакатоны, можно увидеть, что зачастую молодые люди приходят на них с идеями, которые на самом деле уже были где-то реализованы. В таком случае нужно очень тщательно продумать, в чем именно заключается преимущество или дополнительная ценность идеи, из-за которой стоит заняться разработкой такого приложения. Важно продумать и коммерческую сторону — на чем существует высокая вероятность заработать прибыль, и готовы ли потребители платить за такое приложение. Для планирования платы может существовать несколько моделей. В AppGallery доступно множество приложений, которые в части своей основной функции являются бесплатными, однако за дополнительные возможности уже придется заплатить. Такая модель пользуется большой популярностью во всем мире.