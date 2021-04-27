ОПРОС | 55% жителей Эстонии в теплую погоду пересаживаются на велосипеды и самокаты

Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен отметила, что жители Латвии и Литвы любят автомобили даже больше, чем мы: исследование показало, что наши соседи летом чаще намерены пользоваться машинами. ”В то время как 28% жителей Эстонии заявили, что сохранят свои нынешние привычки в отношении физической активности и летом, в Латвии таких респондентов было 36%, а в Литве 37%”, — пояснила Хакиайнен.

По словам Хакиайнен, исследование также выявило важную проблему. ”С одной стороны, положительно, что в теплую погоду многие хотят кататься на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и так далее, но целых 90% жителей Эстонии заявили, что даже не задумывались о покупке страховки для своих велосипедов, чтобы защитить их от кражи и повреждений в результате несчастных случаев”, — отметила Хакиайнен. Всего 2% респондентов заявили, что такая страховка у них уже есть.

”Не исключено, что невысокий интерес к страхованию — результат недостаточной осведомленности. В Латвии и Литве интерес к такому страхованию несколько выше. Там о страховании не задумывались 85% и 86% ответивших соответственно. В то же время у наших соседей, например, и краж велосипедов регистрируется несколько больше. Поскольку наша кредитная карта X Prime включает страхование велосипедов, мы видим, что в Латвии и Литве для клиентов это более важный аргумент, чем в Эстонии”, — сказала Хакиайнен.

Страхование велосипеда полезно, даже если владелец не опасается кражи, поскольку оно также защищает вашего от повреждений железного коня и причинения ущерба третьим лицам.

Кроме того, опрос показал, что в теплую погоду мужчины несколько чаще выбирают в качестве средства передвижения именно велосипед.