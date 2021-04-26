Лига чемпионов по футзалу: старт уже в среду!

В отличие от предыдущих лет, когда с сезона 2006/07 финальный турнир с участием четырех команд проводился на площадке одного из участников, на сей раз будет по-другому. Кстати, в 2020 году финальная стадия изначально тоже должна была состояться на нейтральном стадионе – в Минске, но позже по соображениям неспортивного характера ее перенесли в Барселону.

Задар находится на адриатическом побережье Хорватии в области Далмация. Это древнейший и красивейший город Хорватии с полностью готовой инфраструктурой для больших событий, таких как выставки или спортивные мероприятия мирового масштаба. Финальная стадия футзальной Лиги чемпионов пройдет на открытой в мае 2008 года арене "Крешимир Чосич", которая вмещает 9000 зрителей. Арена уже принимала матчи Кубка Дэвиса и мужского чемпионата мира по гандболу. Любопытно, что после сдачи в эксплуатацию строение получило прозвище «Пека», что представляет собой традиционную далматинскую посуду, напоминающую колоколообразный купол. В течение нескольких месяцев в 2008 году это была самая большая крытая арена в Хорватии, а сейчас она третья по величине. Свои домашние игры на ней проводит баскетбольный клуб "Задар". Арена названа в честь бывшего игрока клуба, который провел рекордные 303 матча за сборную Югославии. Чосич выиграл со сборной два чемпионата мира и работал позже в Вашингтоне заместителем посла Хорватии в США.