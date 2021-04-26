Лига чемпионов по футзалу: старт уже в среду!
В отличие от предыдущих лет, когда с сезона 2006/07 финальный турнир с участием четырех команд проводился на площадке одного из участников, на сей раз будет по-другому. Кстати, в 2020 году финальная стадия изначально тоже должна была состояться на нейтральном стадионе – в Минске, но позже по соображениям неспортивного характера ее перенесли в Барселону.
Задар находится на адриатическом побережье Хорватии в области Далмация. Это древнейший и красивейший город Хорватии с полностью готовой инфраструктурой для больших событий, таких как выставки или спортивные мероприятия мирового масштаба. Финальная стадия футзальной Лиги чемпионов пройдет на открытой в мае 2008 года арене "Крешимир Чосич", которая вмещает 9000 зрителей. Арена уже принимала матчи Кубка Дэвиса и мужского чемпионата мира по гандболу. Любопытно, что после сдачи в эксплуатацию строение получило прозвище «Пека», что представляет собой традиционную далматинскую посуду, напоминающую колоколообразный купол. В течение нескольких месяцев в 2008 году это была самая большая крытая арена в Хорватии, а сейчас она третья по величине. Свои домашние игры на ней проводит баскетбольный клуб "Задар". Арена названа в честь бывшего игрока клуба, который провел рекордные 303 матча за сборную Югославии. Чосич выиграл со сборной два чемпионата мира и работал позже в Вашингтоне заместителем посла Хорватии в США.
Календарь матчей «Финала восьми» Лиги чемпионов УЕФА
Четвертьфиналы
28 апреля
"Кайрат" (команда с рейтингом 4) - "Бенфика" (5), 15:00 СЕТ
"Барселона" (1) - "Добовец" (8), 20:00 СЕТ
29 апреля
"Интер" (2) - "Югра" (7), 15:00 СЕТ
"Спортинг" (3) - КПРФ (6), 20:00 СЕТ
Полуфиналы
1 мая
Полуфинал 1: "Барселона"/"Добовец" - "Кайрат"/"Бенфика" 15:00 СЕТ
Полуфинал 2: "Интер"/"Югра" - "Спортинг"/КПРФ 20:00 СЕТ
Финал
3 мая
Победитель ПФ1 - Победитель ПФ2, 20:00 СЕТ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПО ФУТЗАЛУ
Финальные стадии с участием четырех команд. Результаты финалов.
2020 (Барселона): "Барселона" (ESP) - "Мурсия" (ESP) 2:1
2019 (Алматы): "Спортинг" (POR) - "Кайрат" (KAZ) 2:1
КУБОК УЕФА ПО ФУТЗАЛУ (аналог ЛЧ до 2019 г.)
Финальные стадии с участием четырех команд
2018 (Сарагоса): "Интер" (ESP) - "Спортинг" (POR) 5:2
2017 (Алматы): "Интер" (ESP) - "Спортинг" (POR) 7:0
2016 (Гвадалахара): "Югра" (RUS) - "Интер" (ESP) 4:3
2015 (Лиссабон): "Кайрат" (KAZ) - "Барса" (ESP) 3:2
2014 (Баку): "Барса" (ESP) - "Динамо" (RUS) 5:2 (доп. вр.)
2013 (Тбилиси): "Кайрат" (KAZ) - "Динамо" (RUS) 4:3
2012 (Лерида): "Барса" (ESP) - "Динамо" (RUS) 3:1
2011 (Алматы): "Монтесильвано" (ITA) - "Спортинг" (POR) 5:2
2010 (Лиссабон): "Бенфика" (POR) - "Интер" (ESP) 3:2 (доп. вр.)
2009 (Екатеринбург): "Интер" (ESP) - "Синара" (RUS) 5:1
2008 (Москва): "Синара" (RUS) - "Мурсия" (ESP) 4:4 (доп. вр., пен. 3:2)
2007 (Мурсия): "Динамо" (RUS) - "Интер" (ESP) 2:1
Двухматчевые финалы
2006: "Интер" (ESP) - "Динамо" (RUS) 6:3/3:4, общ. 9:7
2005: "Аксьон" (BEL) - "Динамо" (RUS) 4:3, 6:6 доп. вр., общ. 10:9
2004: "Интер" (ESP) - "Бенфика" (POR) 4:1/3:4, общ. 7:5
2003: "Кастельон" (ESP) - "Аксьон" (BEL) 1:1/6:4, общ. 7:5
Финальная стадия с участием восьми команд
2002 (Лиссабон): "Кастельон" (ESP) - "Аксьон" (BEL) 5:1