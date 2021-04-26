Принудительной вакцинации кассиров Maxima, Selver и Rimi не будет

Работники продуктовых магазинов вынуждены контактировать с людьми каждый день, у них нет возможности перейти на удаленную работу. И если полицейских, медицинских работников и учителей прививают вне очереди, то кассиров — нет.

Союз торговцев Эстонии сделал предложение правительству и Министерству социальных дел вакцинировать работников торговли раньше остальных, но после полицейских, врачей и работников домов призрения.

"К сожалению, у государства сейчас проблемы с поставками вакцины, поэтому нельзя предположить, когда вакцинация может начаться. Однако, когда поставки наладятся, то уже к этому времени будут составлены списки, и можно сразу начать вакцинировать работников", — заверила RusDelfi руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер.

"На сегодняшний день мы начали вакцинировать сотрудников старше 60 лет через частные фирмы. Надеемся, что и представителей других возрастных групп удастся вакцинировать", — добавила она.

Много разговоров вокруг "принудительной" вакцинации. Кто-то опасается, что не сможет продолжить работу без прививки. Тем более, по словам Трудовой инспекции, если на рабочем месте есть опасность заразить других людей, то работодатель может расторгнуть контракт с нежелающим прививаться сотрудником.

"Это глубоко личное решение каждого, мы оставляем право выбора работнику, делать вакцину или нет," — заверила директор по маркетингу Rimi Катрин Батц.

В то же время Rimi создал инфоканал, где распространяется информация о коронавирусе и вакцинации. "Если у кого-то есть вопросы, то у них есть платформа, где они могут получить ответ", — сказала Батц. При этом она добавила, что желание вакцинироваться не останется незамеченным.