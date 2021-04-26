Принудительной вакцинации кассиров Maxima, Selver и Rimi не будет(31)
Работники продуктовых магазинов вынуждены контактировать с людьми каждый день, у них нет возможности перейти на удаленную работу. И если полицейских, медицинских работников и учителей прививают вне очереди, то кассиров — нет.
Союз торговцев Эстонии сделал предложение правительству и Министерству социальных дел вакцинировать работников торговли раньше остальных, но после полицейских, врачей и работников домов призрения.
"К сожалению, у государства сейчас проблемы с поставками вакцины, поэтому нельзя предположить, когда вакцинация может начаться. Однако, когда поставки наладятся, то уже к этому времени будут составлены списки, и можно сразу начать вакцинировать работников", — заверила RusDelfi руководитель по персоналу Maxima Леа Кимбер.
"На сегодняшний день мы начали вакцинировать сотрудников старше 60 лет через частные фирмы. Надеемся, что и представителей других возрастных групп удастся вакцинировать", — добавила она.
Много разговоров вокруг "принудительной" вакцинации. Кто-то опасается, что не сможет продолжить работу без прививки. Тем более, по словам Трудовой инспекции, если на рабочем месте есть опасность заразить других людей, то работодатель может расторгнуть контракт с нежелающим прививаться сотрудником.
"Это глубоко личное решение каждого, мы оставляем право выбора работнику, делать вакцину или нет," — заверила директор по маркетингу Rimi Катрин Батц.
В то же время Rimi создал инфоканал, где распространяется информация о коронавирусе и вакцинации. "Если у кого-то есть вопросы, то у них есть платформа, где они могут получить ответ", — сказала Батц. При этом она добавила, что желание вакцинироваться не останется незамеченным.
Руководитель Selver Кристи Ломп считает очень важным вакцинировать людей как можно скорее, но все же оставляет решение за сотрудником. ”Защита от вируса и возвращение к нормальной жизни должны быть достаточной мотивацией для любого разумного человека”, — сказала она. Selver тоже организовал различные семинары для ознакомления с научной информацией о вирусе и вакцинации. ”Я надеюсь, это было полезным, и что большая часть сотрудников сделает прививки, когда появится возможность”, — добавила Ломп.
В Maxima обещают, что не будут разрывать контракт с нежелающим вакцинироваться работником. "Говорить о количестве людей, которые не хотят прививаться — еще рано. Прежде всего мы проводим объяснительную деятельность, чтобы избавить людей от страха. Нужно понимать, что вакцинация важна как для своего здоровья, так и для здоровья клиента. Безусловно, непривитые работники должны продолжать соблюдать все правила безопасности, такие как ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекции рук", — добавила Кимбер.
Главная проблема, как отмечают представители торговых точек, это отсутствие вакцины и понимания, когда она будет.
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