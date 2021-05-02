ПОДКАСТ | Евгения Чирикова: эстонский можно учить и на йоге, и в церковном хоре

Смотришь ли ты эстонское телевидение?

Нет, честно говоря, я никакое телевидение не смотрю — ни российское, ни эстонское, ни какое-либо еще. Так получилось, что все новости я узнаю из Facebook, а телевидение я не смотрю, наверное, с 1998 года. Наверное, это неправильно, потому что язык было бы удобнее изучать так.

А каким новостным каналам ты доверяешь?

Мои основные источники информации — Голос Америки, Настоящее время, ВВС, Радио Свободы. Кстати, не обязательно смотреть и слушать эти источники на английском языке. Также уважаю Юру Дудя. Он, конечно, не относится к новостным источникам, но если я хочу послушать интервью с интересным человеком, то это — Юра Дудь.

Говорят, что лучший способ изучения языка — это слушать речь, смотреть передачи какие-то, в общем, погружаться в среду. Слушаешь ли ты радио?

Нет, не слушаю. Я должна сказать, что это — не мой способ в принципе, хотя я знаю, что это очень круто. Я из тех людей, кто лучше говорит, нежели понимает на слух, как это ни странно. У меня так и с английским, и с эстонским. Поэтому я изучаю язык по-другому: я ходила на йогу на эстонском, записалась в Карле Кирик. Правда, там мы и на латыни поем, все-таки это — церковный хор. Но это — мой способ. Я считаю, должны быть какие-то удовольствия жизненные, тогда легче язык учится.

Как выглядит твой типичный рабочий день?

Так как я живу в деревне, то он, конечно, отличается от моего дня в Таллинне. В деревне день у меня начинается с прогулки с собакой. Я стараюсь в день проходить 14-15 или даже 18-20 тысяч шагов, если повезет. Это — для поддержания формы и восстановления ментального здоровья, я считаю, что это что-то вроде медитации. Параллельно я работаю — созваниваюсь с коллегами. Это очень удобно: мир изменился, теперь можно работать из любой точки вселенной. Также на мне большое хозяйство — нас шестеро. У меня много времени занимают бытовые домашние обязанности.

Как тебе кажется, современная школьная программа стала легче, по сравнению со временем, когда училась ты?