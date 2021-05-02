ПОДКАСТ | Евгения Чирикова: эстонский можно учить и на йоге, и в церковном хоре
Смотришь ли ты эстонское телевидение?
Нет, честно говоря, я никакое телевидение не смотрю — ни российское, ни эстонское, ни какое-либо еще. Так получилось, что все новости я узнаю из Facebook, а телевидение я не смотрю, наверное, с 1998 года. Наверное, это неправильно, потому что язык было бы удобнее изучать так.
А каким новостным каналам ты доверяешь?
Мои основные источники информации — Голос Америки, Настоящее время, ВВС, Радио Свободы. Кстати, не обязательно смотреть и слушать эти источники на английском языке. Также уважаю Юру Дудя. Он, конечно, не относится к новостным источникам, но если я хочу послушать интервью с интересным человеком, то это — Юра Дудь.
Говорят, что лучший способ изучения языка — это слушать речь, смотреть передачи какие-то, в общем, погружаться в среду. Слушаешь ли ты радио?
Нет, не слушаю. Я должна сказать, что это — не мой способ в принципе, хотя я знаю, что это очень круто. Я из тех людей, кто лучше говорит, нежели понимает на слух, как это ни странно. У меня так и с английским, и с эстонским. Поэтому я изучаю язык по-другому: я ходила на йогу на эстонском, записалась в Карле Кирик. Правда, там мы и на латыни поем, все-таки это — церковный хор. Но это — мой способ. Я считаю, должны быть какие-то удовольствия жизненные, тогда легче язык учится.
Как выглядит твой типичный рабочий день?
Так как я живу в деревне, то он, конечно, отличается от моего дня в Таллинне. В деревне день у меня начинается с прогулки с собакой. Я стараюсь в день проходить 14-15 или даже 18-20 тысяч шагов, если повезет. Это — для поддержания формы и восстановления ментального здоровья, я считаю, что это что-то вроде медитации. Параллельно я работаю — созваниваюсь с коллегами. Это очень удобно: мир изменился, теперь можно работать из любой точки вселенной. Также на мне большое хозяйство — нас шестеро. У меня много времени занимают бытовые домашние обязанности.
Как тебе кажется, современная школьная программа стала легче, по сравнению со временем, когда училась ты?
На самом деле, у меня такое впечатление не складывается, я училась в "лихие 90-е", когда везде была разруха, не хватало преподавателей. Мой папа — инженер-физик, кандидат наук. Он вынужден был преподавать у нас в классе — руководство школы буквально умоляло его. Я помню, что двойки мы получали у него только та — могло быть 20 двоек на класс. И сейчас я вижу, что наш уровень тогда был ниже, чем уровень моих детей сейчас.
А вот мужу моему повезло больше — он старше меня и застал хорошую систему образования. У него уровень совсем другой. Так что, пожалуй, самый технически не подкованный человек в нашей семье — это я.
Полную версию подкаста слушайте в плеере:
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.