Прокурор требует для лихулаского стрелка пожизненного заключения

В понедельник прокурор Гарди Андерсон потребовала признать Таррасте виновным в убийствах, совершенных сверхопасным способом, а также незаконном обороте боеприпасов — за эти преступления она требует наказать обвиняемого пожизненным тюремным заключением, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Защитник обвиняемого выступит с речью в 14:00, после чего свое последнее слово скажет сам Микк Таррасте.

В ходе начавшегося в феврале судебного следствия адвокат обвиняемого Рюнно Роосмаа заявил, что его подзащитный признает себя виновным в полной мере, а своей главной задачей присяжный адвокат назвал избежать пожизненного заключения для Таррасте.

Потерпевшие приобщили к делу гражданские иски на сумму около 350 000 евро.