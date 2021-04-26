"Был готов идти с ним до конца". Кем был убитый в Риге футбольный агент Роман Беззубов

В 1990-х неоспоримым лидером в латвийском футболе был клуб "Сконто". Выросший в Пурвциемсе Роман Беззубов занимался у разных тренеров, но особенно он выделял Михаила Конева. Об этом говорит и один из близких друзей Беззубова, футболист Виталий Ягодинский. Конев тоже признает, что близко общался с Беззубовым: они часто созванивались, Роман поздравлял тренера с праздниками и был одним из тех, кто не пропускал традицию — перед Новым годом встречаться с воспитанниками "Сконто", играть в футбол и ходить в баню.

"Роман всегда был добросовестным. Проделывал большой объем работы на позиции крайнего полузащитника. Очень дружелюбный, компанейский, много шутил, был душой команды. Он и сейчас таким был — улыбчивым, отзывчивым, честным", — говорит Конев.

Конев работал с Беззубовым как минимум пять лет — до того момента, когда футболисту исполнилось 18 лет. Иногда с командой Беззубова тренировались и игроки на два года младше (1981 года рождения) — другие воспитанники Конева, среди которых был Робертс Межецкис.