Новости Ида-Вирумаа
27.04.2021, 18:47

Возвращение целлюлозного комбината в Ида-Вирумаа: VKG изучает возможности его строительства

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Микк Салу
TARTU PÕLGAS ÄRA: Planeeritava tselluloosi­tehase kavand.
TARTU PÕLGAS ÄRA: Planeeritava tselluloosi­tehase kavand.
Foto: Kuvatõmmis Tartu pressikonverentsil esitlusest
Фонд справедливого перехода (ФСП), созданный в целях реструктуризации бизнеса Ида-Вирумаа, может поддержать строительство нового целлюлозного завода. Viru Keemia Grupp также изучает возможности открытия завода по переработке древесины.

О том, что решение о строительстве завода по переработке древесины уже принято, говорить нельзя. Представители компании VKG крайне немногословны, и порталу Ekspress не удалось получить от них прямого комментария. Однако точно известно, что VKG заказала исследования и анализ различных новых бизнес-проектов, и одним из них является завод по переработке древесины.

Это означает, что уже выполнены расчёты, проведён анализ рентабельности и определены планы. Но вместе с тем нет ничего конкретного, решения не принимались уже давно.

”Я думаю, что в Ида-Вирумаа действительно можно было бы построить такой завод”, — говорит Андреа Эйхе, старейшина волости Люганузе.

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