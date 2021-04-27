Возвращение целлюлозного комбината в Ида-Вирумаа: VKG изучает возможности его строительства

TARTU PÕLGAS ÄRA: Planeeritava tselluloositehase kavand.
Foto: Kuvatõmmis Tartu pressikonverentsil esitlusest
Фонд справедливого перехода (ФСП), созданный в целях реструктуризации бизнеса Ида-Вирумаа, может поддержать строительство нового целлюлозного завода. Viru Keemia Grupp также изучает возможности открытия завода по переработке древесины.
О том, что решение о строительстве завода по переработке древесины уже принято, говорить нельзя. Представители компании VKG крайне немногословны, и порталу Ekspress не удалось получить от них прямого комментария. Однако точно известно, что VKG заказала исследования и анализ различных новых бизнес-проектов, и одним из них является завод по переработке древесины.
Это означает, что уже выполнены расчёты, проведён анализ рентабельности и определены планы. Но вместе с тем нет ничего конкретного, решения не принимались уже давно.
”Я думаю, что в Ида-Вирумаа действительно можно было бы построить такой завод”, — говорит Андреа Эйхе, старейшина волости Люганузе.