Странам Балтии предстоит десинхронизация с российскими электросетями. Эстония и Латвия создадут совместный морской ветропарк

В сентябре прошлого года Латвия и Эстония подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного морского ветропарка. Когда будет готова поддерживающая морскую ветроэнергетику правовая база, Ørsted и Eesti Energia будут стремиться реализовать это видение при поддержке подписанного документа.

В рамках меморандума о взаимопонимании Eesti Energia и Ørsted хотят создать совместное предприятие для развития морской ветроэнергетики в странах Балтии. Сотрудничество включает в себя как существующий проект ветропарка в эстонской части Рижского залива, так и поданную компанией Ørsted заявку на проведение в Латвии исследований в водах в районе застройки рядом с ветропарком Рижского залива для разработки совместно с Eesti Energia трансграничного гибридного решения.

Региональный руководитель Ørsted в континентальной Европе Расмус Эррбое сказал, что он очень рад сотрудничеству с Eesti Energia.

”Когда будет создана соответствующая правовая база, морской ветер сможет обеспечить Эстонии и Латвии большой объем зеленой энергии еще до 2030 года. Размер морских ветропарков делает их идеальными для трансграничных гибридных решений, поэтому мы приветствуем инициативу правительств Эстонии и Латвии в создании предпосылок для крупномасштабного производства возобновляемой энергии в регионе. Регион Балтийского моря становится центром строительства морских ветропарков, что вносит значительный вклад в декарбонизацию региона и, косвенно, европейской экономики в целом. Потребление электроэнергии в странах Балтии можно в значительной степени покрыть за счет энергии морского ветра, и мы хотим сотрудничать с Eesti Energia, чтобы реализовать этот потенциал”, — отметил Эррбое.