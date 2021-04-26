Новости России
26.04.2021, 13:30

В России приостановлена деятельность штабов Навального

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Иван Жданов
Иван Жданов
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Мосгорсуд приостановил деятельность штабов оппозиционера по иску прокуратуры. Прокурор Москвы требует признать все структуры Навального экстремистскими организациями, пишет DW.

Московский городской суд в понедельник, 26 апреля, приостановил деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими, сообщила Валерия Ветошкина — член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального.

Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур Навального — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако вопрос об этом еще не решен. "Суд приостановил деятельность штабов Навального, аналогичный вопрос в отношении ФБК еще не решен", — пояснила Ветошкина.

Ранее о приостановке деятельности не только штабов Навального, но и ФБК сообщил в своем микроблоге Twitter директор фонда Иван Жданов.

Решение прокурора

Жданов выложил сканы постановления, где прокурор Москвы заявляет, что структуры Навального размещают на своих сайтах "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и пр."

В документе также утверждается, что "экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству". Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Мосгорсуд 26 апреля приступил к рассмотрению иска прокуратуры Москвы от 16 апреля о признании структур Навального экстремистскими организациями. Иск рассматривается в закрытом режиме в связи с тем, что материалам дела присвоен гриф "секретно".

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