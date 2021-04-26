Жгут трупы на улицах? Нарушителей бьют палками? Стилист из Таллинна оказалась в Индии в разгар пандемии и рассказала RusDelfi, что там происходит на самом деле

Мы видим по телевизору, что в Индии настоящая катастрофа. Наши коллеги говорят, что погибших от коронавируса сжигают прямо на улицах, так как в крематориях не справляются с таким потоком, а больным не хватает мест в больницах. Это правда?

То, что в стране сложная ситуация — конечно, правда. Столько заболевших каждый день, и число растет, но то, что показывают в новостях — это выдумка. Я не знаю, зачем они показывают такие страшные вещи, что людей сжигают прямо на улицах и дров не хватает, дети умирают. Здесь города живут своей жизнью, да, есть комендантские часы — по будним дням после восьми вечера закрывается все, полицейские посты везде, смотрят, чтобы люди не передвигались. С пятницы по понедельник — комендантский час, никто не может выходить на улицу. Все закрыто абсолютно, кроме аптек. Мы сейчас находимся в Варанаси — это город-миллионник на севере Индии. Здесь, конечно, тоже очень много заболевших. Мы приехали на свадьбу сестры моего мужа, нам пришлось даже перенести на неделю данное событие, так как со стороны жениха умер один из родственников. Свадьба была рассчитана на 200 человек, но сейчас можно, чтобы присутствовало только 25 человек, хотя такие ивенты как свадьба не отменяют.



Что касается слухов о сжигании людей — действительно, существуют места, в которых происходит кремация. Дело в том, что Варанаси — это особенный город, куда люди специально приезжают, чтобы умереть и быть сожженными, это связано с их религией. Дозволено сжигать около 7 трупов за час приблизительно, поэтому люди стоят в очередях и ждут, когда можно будет кремировать родственника. Кстати, хочу сказать, что эти кадры, которые в новостях мелькают, где говорится, что людей сжигают и дров не хватает — они тоже из этого города. Это религиозный обычай. Это не связано с ковидом.