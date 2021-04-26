Жгут трупы на улицах? Нарушителей бьют палками? Стилист из Таллинна оказалась в Индии в разгар пандемии и рассказала RusDelfi, что там происходит на самом деле
Мы видим по телевизору, что в Индии настоящая катастрофа. Наши коллеги говорят, что погибших от коронавируса сжигают прямо на улицах, так как в крематориях не справляются с таким потоком, а больным не хватает мест в больницах. Это правда?
То, что в стране сложная ситуация — конечно, правда. Столько заболевших каждый день, и число растет, но то, что показывают в новостях — это выдумка. Я не знаю, зачем они показывают такие страшные вещи, что людей сжигают прямо на улицах и дров не хватает, дети умирают. Здесь города живут своей жизнью, да, есть комендантские часы — по будним дням после восьми вечера закрывается все, полицейские посты везде, смотрят, чтобы люди не передвигались. С пятницы по понедельник — комендантский час, никто не может выходить на улицу. Все закрыто абсолютно, кроме аптек. Мы сейчас находимся в Варанаси — это город-миллионник на севере Индии. Здесь, конечно, тоже очень много заболевших. Мы приехали на свадьбу сестры моего мужа, нам пришлось даже перенести на неделю данное событие, так как со стороны жениха умер один из родственников. Свадьба была рассчитана на 200 человек, но сейчас можно, чтобы присутствовало только 25 человек, хотя такие ивенты как свадьба не отменяют.
Что касается слухов о сжигании людей — действительно, существуют места, в которых происходит кремация. Дело в том, что Варанаси — это особенный город, куда люди специально приезжают, чтобы умереть и быть сожженными, это связано с их религией. Дозволено сжигать около 7 трупов за час приблизительно, поэтому люди стоят в очередях и ждут, когда можно будет кремировать родственника. Кстати, хочу сказать, что эти кадры, которые в новостях мелькают, где говорится, что людей сжигают и дров не хватает — они тоже из этого города. Это религиозный обычай. Это не связано с ковидом.
Власти, конечно, очень переживают из-за того, что они вынуждены предпринимать жесткие меры, потому что очень много людей остались без работы, Сейчас все туристические места закрыты и если, например, переплыть реку Ганг можно было за 200-300 рупий (примерно 2,5 — 3 евро), то сейчас они готовы работать за 10 (11 центов — RusDelfi), то есть в разы уменьшились заработки.
А то, что дети умирают — это ерунда полная. В некоторых семьях (у наших знакомых, например) случается, что мама и папа болеют, а ребенок — нет. То есть, также все, как и у нас, это — заболевание в большей степени взрослых людей.
Как вы считаете, были ли допущены ошибки со стороны государства? Почему такой всплеск произошел?
По опыту скажу — когда мы готовились к свадьбе и заезжали в магазины в торговых центрах, у нас на входе измеряли температуру, в каждом отделе "поливали" дезинфектором. Но когда мы заезжали на рынок — ситуация менялась. Это просто массовое скопление людей, какая там дезинфекция? А люди должны работать, они ходят туда каждый день. Плюс индийские семьи большие — состоят из десяти человек примерно. Если у нас кто-то в семье заболевает, то заражаются три человека, а здесь — десять.
Но я хочу сказать, что индийские власти очень правильно работают в этом направлении. Насколько я слышала, волонтеры организовывают помощь, какие-то фабрики начали производить кровати, аппараты с кислородом. То есть, они сообща борются. Все ходят в масках, полицейские с камерами отслеживают и выписывают штраф. Вплоть до того, что даже если ты едешь в машине со всей семьей, ты должен носить маску.
Когда ввели такие жесткие правила?
Мы приехали в Индию 1 апреля, тогда мы первые две недели провели в Дели, там все было нормально. Единственное — масочный режим сохранялся. А потом мы приехали в Варанаси (800 км от Дели), и прогремела новость о локдауне. Кстати, то, что там показывают, как за нарушение комендантского часа полицейский дубинками бьет людей — тоже неправда. Полицейские — тоже люди, они понимают, что просто так тут никто не будет выходить не улицы, если кто-то и нарушает режим, то это потому что он возвращается с работы поздно или что-то в этом роде.
Когда и как вы возвращаетесь в Эстонию?
Мы перенесли вылет на неделю раньше — у нас вылет 30 апреля. Знаете, мне все друзья из Эстонии пишут, как же вы возвращаться-то будете? Там же мутирующий вирус! Да, вирус мутирует, но никакого апокалипсиса, о котором все говорят, нет.
Возвращаемся мы так же, как и летели сюда — через Франкфурт. Рейсы осуществляются, когда мы хотели поменять билет, нам предложили и на 7 мая. То есть, авиасообщение не прерывают, все доступно. Не знаю, как дальше будет. Что касается нас, то мы путешествуем более легко, потому что у нас есть антитела — еще зимой переболели.
А вакцинация населения как продвигается?
Раньше, по-моему, только людям после 60 лет делали прививки, а сейчас с мая будут с 18 лет вакцинировать. В основном, прививаются вакцинами Astra Zeneca и местной индийской. С мая вроде как ввозят российский "Спутник".
Люди боятся прививаться?
Есть такое. Я ездила здесь в больницу — отравилась чем-то, видимо. И вот доктор там работал без маски. Я спросила, почему он ее не носит. Он сказал, что ни единого дня с начала всей этой ситуации маску не надевал. Говорит: "я знаю, что переболеют все, да, будет печально по отношению к нашим пожилым родственникам, но это — факт и прививаться я не собираюсь". В округе, где он работает, умерло двое, предположительно, после прививки. Так что люди опасаются. В общем, сложная ситуация.
Некоторые говорят, что болезнь сезонная и от высоких температур вирус погибает. В Индии такая логика не работает?
Нет, тут об этом не говорят. Хоть у нас в Эстонии и считается, что "летом будет жарко и вирус уйдет", здесь это точно не работает. Здесь сейчас лето наступает, 40 градусов тепла уже на улице.
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