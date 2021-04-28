Мнение об антиковидных протестах: здоровье или свобода?

COVID-19 крепко держит мир в своих когтях уже больше года, и вместе с тем либеральная демократия западного мира теряет свои позиции. Во всех уголках мира от власти ждут решительных действий. Кое-кто из лидеров общественного мнения даже сожалеет о том, что для борьбы с вирусом представители демократических государств не могут предпринять шаги, свойственные диктатуре, как, например, происходит в Китае. В большинстве европейских стран население готово к более строгим ограничениям своих основных прав и критикует политиков, не желающих поддерживать эту позицию.

Как это возможно? Откуда такая тяга к тоталитаризму?

Само собой разумеется, что она связана со страхом перед вирусом, который преподносят нам как величайшую угрозу со времён Второй мировой войны.