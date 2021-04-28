Мнение
28.04.2021, 08:10

Мнение об антиковидных протестах: здоровье или свобода?

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Marko Pajević
Tuhanded marssisid Londonis mööda Oxford Streeti, protesteerides koronaviirusevastaste piirangute vastu Suurbritannias. Protestijad kandsid plakateid sulgemiste, maskide ja vaktsiinide vastu.
Tuhanded marssisid Londonis mööda Oxford Streeti, protesteerides koronaviirusevastaste piirangute vastu Suurbritannias. Protestijad kandsid plakateid sulgemiste, maskide ja vaktsiinide vastu.
Illustratsioon: Zumapress.com/Scanpix/EPL
Мы не должны молча терпеть ни одно из зол, считает колумнист Eesti Päevaleht.

COVID-19 крепко держит мир в своих когтях уже больше года, и вместе с тем либеральная демократия западного мира теряет свои позиции. Во всех уголках мира от власти ждут решительных действий. Кое-кто из лидеров общественного мнения даже сожалеет о том, что для борьбы с вирусом представители демократических государств не могут предпринять шаги, свойственные диктатуре, как, например, происходит в Китае. В большинстве европейских стран население готово к более строгим ограничениям своих основных прав и критикует политиков, не желающих поддерживать эту позицию.

Как это возможно? Откуда такая тяга к тоталитаризму?

Само собой разумеется, что она связана со страхом перед вирусом, который преподносят нам как величайшую угрозу со времён Второй мировой войны. 

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