Центрист Коробейник объяснил, чем будет заниматься на новой должности

"В совете Tallinna Vesi я буду представлять Таллинн — руководители города попросили меня об этом, я согласился. Совет фирмы — это надзорный орган, которому подчиняется правление фирмы. В Tallinna Vesi совет получает подробный обзор о ситуации от правления, поэтому с вхождением в курс дела проблем возникнуть не должно", — прокомментировал он новость для RusDelfi.

В феврале Таллинн выкупил крупную долю у бывшего владельца и стал мажоритарным акционером Tallinna Vesi. Теперь в совете будет девять представителей. Четыре места в совете будут закреплены за городом Таллинном, три — за Utilitas (второй акционер) и два места займут независимые представители.

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