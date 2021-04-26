Бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента снова открыты. Декларации о доходах можно подавать до конца мая

Предоставление деклараций в веб-среде e-MTA будет открыто после истечения срока подачи деклараций, а также при входе в э-каналы прямая ссылка будет активной до 31 мая. Бюро обслуживания НТД также открыты с сегодняшнего дня, но действует требование по их 25-процентной заполняемости.

”Мы рекомендуем людям подавать декларации о доходах в электронном виде и не спешить в бюро обслуживания, потому что там могут возникнуть очереди из-за ограничений по заполняемости. Мы просим клиентов отнестись к этому с пониманием и рекомендуем людям, входящим в группу риска COVID-19, подождать, потому что декларации о доходах можно подавать до конца мая”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов Хели Кулламаа.

На сегодняшний день предоставлено 697 000 деклараций о доходах, из которых 98,5% предоставлено в электронном виде. Переплаченный подоходный налог подлежит возврату в размере 196 миллионов евро, к доплате назначено 53 миллиона евро. Возвращённый подоходный налог был направлен на пожертвование в сумме 171 000 евро.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811; для бизнес-клиентов 880 0812; для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814; и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде, 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания e-MTA (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).