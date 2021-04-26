Ешь и худей: в Таллинне открывается кафе с полезными гамбургерами, врапами и десертами

"Питаться вкусно, быстро, не нанося вреда своему здоровью, а напротив, обогащая свое тело — можно!", — говорит Катрин Савченко, коуч по здоровью и одна из владельцев кафе Algorithm120. Меню кафе было разработано на основе ее знаний и опыта с соблюдением всех правил ПП — правильного питания.

Она отмечает, что в меню кафе используются только натуральные продукты, не используются сахар, белая мука и дрожжи, нет глютена. Блюда готовятся на кокосовом масле и масле гхи, а не рапсовом или подсолнечном, а также используются натуральные методы очищения воды.

По ее слова все полезные блюда в меню кафе были проверены на человеке, который любит обычные шаурму и гамбургеры, и одобрены им: ”Вкуса ПП здесь нет”. В меню нового кафе будут предлагаться следующие всем известные блюда, приготовленные на полезный манер:

Бургеры в стиле ретро. В основе булочка из муки зеленой гречки, сочная котлета из нута или курицы, натуральный майонез.

Врапы, которые являются абсолютной копией шаурмы, но в них нет ни грамма трансжиров и глютена.

Сэндвичи на гриле.

Большой ассортимент смузи: для энергии, детокс, для либидо, до/после тренировки, для щитовидной железы, для зрения, кето-смузи и десертный смузи.

Десерты: наполеон, медовик, чизкейк, пирожное картошка, маффины и тирамису.

Летом в продаже будет мороженое, которое можно есть на любой диете.



Даже кофе в новом кафе особенный. Бронекофе или пуленепробиваемый кофе — это кофе с маслом, сладкий на вкус и намного более полезный, чем обычные латте и капучино на молоке. Бронекофе обеспечивает мгновенный прилив энергии.

Почему же кафе называется Algorithm120? "Ряд научных исследований доказал, что при хороших условиях физически человек может прожить до 120 лет! Питание является неотъемлемой частью нашего долголетия. И в нашем кафе вы получаете алгоритм того, как стать долгожителем!" — утверждает коуч по питанию.