В наступающем летнем сезоне Пиуза снова получит железнодорожное сообщение

Начиная с субботы, 1 мая, до знаменитой своими подземными пещерами деревни Пиуза можно будет с удобством добраться на поезде. Поезд будет ездить до Пиуза ежедневно, отправляясь из Тарту в 10:17, и по выходным будет добавляться дополнительный рейс со временем отправления в 14:18. Обратно из Пиуза в Тарту на поезде можно будет отправиться по рабочим дням в 13:49 и по выходным дням в 12:28 и 17:10. Кроме того, расписание всех рейсов до Пиуза из Тарту соединено с рейсами в направлении Таллинна.