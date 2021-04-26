Минимальный размер алиментов понизится до 193 евро в месяц. Как они будут теперь высчитываться?
Как сообщило министерство, оно направило на согласование законопроект, который должен создать систему назначения алиментов на несовершеннолетнего ребенка, отвечающую жизненным стандартам в Эстонии и являющуюся более гибкой. Для этого будут установлены критерии, на основе которых суды будут назначать алименты.
Кроме того, был добавлен пункт, который касается уже вступивших силу постановлений суда, где были назначены минимальный алименты без более детального рассмотрения конкретных обстоятельств. Когда вступит в силу новая система, то и в этих постановлениях автоматически будет учитываться новая базовая ставка.
Таким образом, если согласно вынесенному до 1 января 2022 года постановлению суда родитель обязан платить несовершеннолетнему ребенку алименты в размере от 193 до 292 евро в месяц, то с 1 января 2022 года родитель обязан платить алименты всего 193 евро в месяц.
Действующая сейчас устанавливает размер минимальных алиментов в половину минимальной зарплаты, что сейчас составляет 292 евро. Так как минимальная зарплата постоянно растет, то рос и замер минимальных алиментов.
Новая сумма в 193 евро — это базовая ставка, которая была высчитана в ходе исследований. В итоге окончательная сумма алиментов будет высчитываться согласно следующим критериям:
- доход родителя. К базовой ставке добавляется 3% от средней брутто-зарплаты в Эстонии за предшествующий год. На момент вступления законопроекта в силу она будет равна 43 евро. Эта сумма будет пересчитываться каждый год 1 апреля.
- число детей в семье, на которых нужно выплачивать алименты. Начиная со второго ребенка размер алиментов на 15%. Размер алиментов не сокращается в случае двойняшек-тройняшек и если разница в возрасте между детьми превышает три года.
- семейные пособия. Учитываются пособие на ребенка и пособие многодетной семье. Если эти пособия получает лицо, требующее алименты, то половина пособия вычитается из суммы алиментов за каждого ребенка. Если же их получает плательщик алиментов, то эта сумма прибавляется к алиментам.
- место жительства детей. Если ребенок живет у платящего алименты родителя как минимум 7 суток в месяц, то размер алиментов сокращается пропорционально со временем, которое ребенок проводит с родителем. Таким образом, если ребенок живет с обоими родителями равное количество времени, то алименты можно требовать лишь в том случае, если они вызваны более крупными потребностями ребенка, серьезной разницей в доходе родителей или же если расходы на ребенка непропорционально разделены между родителями.
На основе новых критериев суд может увеличивать размер алиментов, исходя из потребностей ребенка, дохода обоих родителей или распределения расходов на ребенка между родителями.
Сокращать же размер алиментов можно только по веским причинам. Список веских причин остается тем же: неработоспособность родителя или ситуация, когда у родителя есть другой ребенок, который при взыскании алиментов в минимальном размере окажется менее обеспечен, чем получающий алименты ребенок.
Законопроект должен попасть к правительству не позднее сентября.