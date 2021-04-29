ВИДЕО | Пайде: как выглядит типичная эстонская провинция и где работают ее жители?

"Сегодня мы отправимся в Пайде — типичный небольшой эстонский город в Центральной Эстонии — пишет автор в описании к видео. — Здесь живёт около 9000 человек. Мы увидим, как выглядит город, в каком состоянии дома и инфраструктура. В очередной раз мы сможем развеять миф о вымирающей Эстонии и нищих странах Балтии: прекрасные дороги, чистые улицы, отличная архитектура и прекрасное общественное пространство, универмаг, новая школа, замок, хорошие кафе и большой выбор мест для отдыха".

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